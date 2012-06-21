В одній із печер індонезійського острова Сулавесі археологи виявили два кам'яні артефакти, покритих гравюрами. На каменях, яким понад 26 тисяч років, зображено сонце і буйвол – йдеться в статті, опублікованій на порталі Phys.org.
Розташований в Індонезії острів Сулавесі давно знаменитий серед археологів своїми надзвичайно древніми зразками наскального живопису. Деяким малюнкам, знайденим на острові, майже 44 тисячі років – тобто, мова йде про зразки найдавніших прикладів печерних малюнків.
У рамках однієї з недавніх археологічних експедицій на острові знайшли набагато цінніше для науки, ніж традиційний наскальний живопис – кам'яні артефакти з гравюрами, створені, імовірно, 26 тисяч років тому. Точне датування ще тільки належить підтвердити, але вчені вже зараз не сумніваються, що артефакти були свідками останнього льодовикового періоду.
«На одному з каменів зображений аноа – карликовий буйвол. На іншому можна розглянути символічне зображення сонця з променями. Це досить маленькі артефакти, тому можна припустити, що вони були чимось на зразок кишенькових амулетів. Такі камені-амулети, можливо, застосовувалися під час якихось релігійних ритуалів. У будь-якому випадку, знахідки є унікальними, адже археологи досі не знаходили настільки маленькі стародавні предмети мистецтва в Азії», – розповідають співробітники лабораторії з Університету Брісбена (Австралія), які вивчають стародавні кам'яні артефа кти.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»