Археологи знайшли на індонезійському острові Сулавесі найдавніший з відомих досі наскальний малюнок. Зображення, вік якого оцінюється у 45,5 тисяч років, схожий на свиню в натуральну величину.

Розмір малюнка – приблизно 136 на 54 см, матеріалом для зображення послужила темно-червона охра. Дослідники припускають, що на малюнку зображена свиня Целебенсіс (Sus Celebensis), що є ендеміком острова Сулавесі.

«Ці свині зустрічаються на острові і сьогодні, хоча їх популяція невблаганно скорочується», каже – Адам Брамм, професор археології Австралійського дослідницького центру еволюції людини при Університеті Гріффіта.

Раніше найстарішим з відомих наскальних малюнків вважалося зображення, також виявлене в печері на Сулавесі. На ньому зображені фігури напівлюдей-напівтварин в процесі полювання на свиней. Дослідники оцінювали його вік у 43 900 років. Фахівці нагадують, що це не найстаріший малюнок у світі: найпростіші зигзаги, лінії і символи первісні люди наносили на поверхні і раніше. У Південній Африці було знайдено подібне примітивне зображення, створене 73 000 років тому.

Дослідники відзначають: нова знахідка надає додаткові докази того, що давня Індонезія була «вогнищем» наскального мистецтва, і що традиція наскального живопису прийшла не з Європи льодовикового періоду, як вважалося раніше.

Знахідка була зроблена в печері Леанг Тедонгнге у невеликій долині, яка нині заселена хліборобами-Бугісу, однією з етнічних груп Індонезії.

«У цю долину немає доріг; щоб дістатися туди, необхідно подолати важкий шлях лісовою стежкою, яка веде вгору у вапнякові пагорби і закінчується вузьким проходом через печеру – це єдиний вхід в долину», – каже Брамм.

Таким чином, незважаючи на близькість долини до великого міста Макасар, за словами її жителів жоден дослідник з Заходу раніше не ступав сюди.

У печері були знайдені малюнки ще двох схожих свиней, однак найбільш добре збереглося саме найдавніше зображення. Над твариною також можна побачити обриси двох людських рук.

У сусідній печері «Леанг Балангаджія 1» дослідники помітили на стелі намальовану свиню ще більшого розміру, розміром близько 187 на 110 сантиметрів, з намальованими по трафарету руками. За словами дослідників, в цій печері є як мінімум два інших зображення тварин, але вони занадто пошкоджені, щоб їх можна було розшифрувати.

Кілька анатомічних підказок натякають, що наскальні малюнки в обох печерах зображують дорослих свиней-самців.

За словами Брумм, свині Целебенсіс є ендеміками острова Сулавесі – вид розвивався там в умовах ізоляції сотні тисяч років тому. Археологічні дані свідчать про те, що люди полювали на цих свиней і навіть одомашнили їх.



«Отже, здається очевидним, що стародавні люди тісно взаємодіяли з цими свинями на різних рівнях протягом дуже тривалого періоду часу. Насправді, художники льодовикового періоду Сулавесі, здається, були одержимі до цих свиней, що не дивно, враховуючи їх важливу роль у житті людей», – каже Брумм.

Щоб визначити, коли були зроблені малюнки, команда досліджувала зразки кількох мінералів, які «виросли» на свинях після того, як були створені зображення. Дослідники зробили це за допомогою уран-торієвого радіоізотопного датування. Коли дощова вода просочується через вапнякову печеру, вона розчиняє крихітні кількості урану, який з часом розпадається на елемент торій. Вимірюючи співвідношення урану і торію в кожному зразку мінералу, вчені визначили, коли мінерали почали рости над картинами.

Цей метод показав, що найдавнішому зображенню свині з печери Леанг Тедонгнге не менше 45 500 років, а більша свиня на стелі з Леанг Балангаджія 1 – віком не менше 32 000 років.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»