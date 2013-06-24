«Ідея книжки виникла з мрії про день після війни, – зазначив директор ННІЖ Юрій Бондар. – Яким він буде для кожного з нас, для України, світу? Звичайно, переможним. А ще сповненим планів. Які маємо реалізувати. Щоб ствердити себе, збудувати країну мрії – успішну і могутню, рівну серед інших, нормальних, країн. Щоб надолужити, зрештою, згаяне за час, коли ворог намагався вбити українців і Україну, вбити їхні мрії. Ми маємо вирватися з лещат повітряних тривог, гірких втрат і руїн. Маємо побачити перспективу а, побачивши, налаштувати себе на творчу дію. Есе нашої книжки – це, якщо хочете, чарунки спільного плану, який посталим словом уже втілюється, адже мрія – вона завжди матеріальна».

На реалізацію цього соціального проєкту не витрачалися бюджетні кошти. Весь процес видавництва та просування забезпечили на волонтерських засадах майбутні фахівці, яких готує інститут: журналісти, видавці, продюсери, рекламісти та піарники. Проєкт підтримали партнери: видавництво «Саміт-книга», ТОВ «Книжкова майстерня», Держкомтелерадіо України, Національне інформаційне агентство «Укрінформ», Національний реєстр рекордів України, Фестиваль «Книжкова країна», Національні спілки журналістів і письменників України, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», меценат Сергій Вовченко та інші доброчинці. Збірка присвячена 190-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Також нову книжку «День після війни» презентували на фестивалі «Книжкова країна» на ВДНГ.

Пресслужба КНУ імені Тараса Шевченка