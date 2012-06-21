Археологи виявили безліч клинописних табличок і рідкісні шматочки глиняних «конвертів», які колись використовували для збереження таких табличок у стародавньому місці Марад у центрально-південному Іраку. Вчені виявили майже 100 клинописних табличок, вісім з яких ідеально збереглися, їх не зруйнував час, що датуються початком 2-го тисячоліття до нашої ери, і ще майже 100 Cretul (кретул), глиняних печаток з відбитками ниток, які використовувались для обгортання і зберігання клинописної кореспонденції.
Археологічні знахідки вказують на те, що місто Марад заснували в період ранньої династії (близько 2900-2350 рр. до н.е.), коли такі міські центри, як Ур у 250 милях на південь, стали впливовими регіональними державами і проіснували в нео- вавилонській імперії (до 626-539 років. до н.е.). Розкопки проводилися на ділянці храму на вершині головного пагорба міста, житлового і комерційного районів. Глиняні таблички і «конверти» були знайдені у виробничому районі стародавнього.
«Ми навчилися писати, щоб вести бізнес», – йдеться на одній з табличок. Там також вказано перше в історії записане особисте ім'я, що належало бухгалтеру.
«Написи на табличках свідчать про жваве економічне і адміністративне життя древнього міста в Месопотамії і часто розповідають про ділові операції, а також про адміністративні і судові питання», – пояснює Анаклет Д'Агостіно, професор археології Близького Сходу з Пізанського університету, який координував цей проєкт. «Таблички, знайдені нами в періоди Старого Вавилона, які нині вивчаються, містять угоди про покупку, листи і формули дат, а також згадують імена державних діячів, а також посилання на кілька міст».
«Таблички бути вкладені в «конверти», в яких ми знайшли десятки фрагментів», – продовжує Д'Агостіно. «« Конверти » – це контейнери, створені з тонких шарів глини з темою повідомлення, надрукованого на поверхні разом з іменами або зображеннями, які використовуються для аутентифікації і розпізнавання змісту основного тексту листа».
Глиняні «конверти» старші за таблички, вони датуються ІІІ тисячоліттям до нашої ери. Їх прикрашали вигравіруваними сцени полювання, зображали героїв битв і тварин. Зараз вони фрагментарні, але при первинному виготовленні їх часто прикрашали дорогоцінними каменями, що вказувало на престиж, багатство і ранг особи, яка зробила запис у глиняному листі.
Археологами з Пізанського університету разом з іракськими колегами, планують повернутися в Марад наступного рокуі, щоб продовжити розкопки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»