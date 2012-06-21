На півночі Іраку археологи знайшли залишки найдавнішого в Месопотамії пива, його вік понад 2500 років.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр».
Вивчивши хімічні характеристики осаду, що зберігся на стінках глиняного посуду, археологи знайшли сліди ферментованого ячменю. За їх словами, в посуді, безперечно, зберігалося ячмінне пиво. Раніше вченим було відомо, що люди в Месопотамії, яка займала в минулому частина сучасного Іраку, варили і вживали пиво, але ця інформація була зафіксована лише на фресках та переказах того часу. Прямі докази про найстаріших пивоварів вчені отримали вперше.
Вчені також спробували відтворити смак стародавнього месопотамського пива, використовуючи описані в поемах інгредієнти і способи варіння. Пробувати пиво ще рано, але пахне воно, за словами вчених, жахливо. Вони сподіваються, що вивчення характеристик осаду іншої посудини, знайденої під час розкопок у Месопотамії, дозволить дізнатися більше про те, що пили і їли її жителі в давнину.
Про знахідку британські археологи з Університету Глазго розповіли у журналі Journal of Archaeological Science.