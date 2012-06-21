Тіла всіх 11 українців, які загинули в авіакатастрофі минулого тижня в Ірані, були ідентифіковані та будуть перевезені в Україну 19 січня, повідомляє Reuters.
П'ять країн, громадяни яких загинули, коли Іран збив український пасажирський літак, заявили, що Тегеран повинен виплатити компенсацію сім'ям жертв, заявивши, що світ стежить за його реагуванням.
Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр» усі пасажири на борту українського літака, що зазнав аварії в Ірані, загинули.
Стало відомо про загибель усіх людей, що знаходилися на борту українського літака, який розбився в Ірані. Про трагедію повідомило Reuters в середу, 8 січня, з посиланням на місцеві телеканали.
Раніше представник тегеранського міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні підтвердив факт падіння лайнера, на борту якого було 167 пасажирів. За його словами, повітряне судно розбилося на зльоті.
Згідно з даними Flightradar, літак перестав передавати дані через дві хвилини після вильоту. Він почав виконувати рейс в 6:42 за київським часом і перестав транслювати інформацію вже о 6:44.
Крім цього, посольство України наразі встановлює списки жертв авіакатастрофи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»