Золоту чашу віком 3000 років, виявлену нелегальними копачами майже сім років тому в селі недалеко від Мешкіншехра, північно-західна провінція Ардебіль, виставлять на огляд протягом наступного 1400-го року за іранським календарем (він починається 20 березня, 2021 року).

Про це повідомляє «Урядовий кур'єр» з посиланням на іранські ЗМІ.

Золоту чашу покажуть у міському музеї, який нині будується і повинен бути готовий до кінця 2020 року, повідомив глава департаменту туризму провінції.

Чаша датується першим тисячоліттям до нашої ери, і є артефактом стародавньої цивілізації цього регіону, кажуть вчені.

Мешкіншехрська золота чаша має висоту 12 сантиметрів, а її рельєфний дизайн привернув увагу археологів своїми розмірами, візерунком з історичної старовини.

Це також може підтвердити твердження вчених про існування в районі Мешкіншехра стародавньої цивілізації, яка відома як земля древніх замків.

На чаші є два ряди корів, що рухаються. У кожному ряду по чотири корови з рельєфними головами і без декору. На дні чаші можна побачити геометричну квітка-розетку і Сонце.

Дослідники прийшли до висновку, що чаша є артефактом зниклої Мешгіншехрської цивілізації, про яку у вчених практично немає жодних даних.

Мешкіншехр – це кілька історичних пам'яток, зокрема Старий замок, древнє місто Ери і замок Кахкахех.

Перебуваючи недалеко від найвищої гори Сабалан, Мешкіншехр має помірний гірський клімат, а вершину Сабалана можна побачити на півдні міста з привабливими краєвидами.

Місто заснували на зорі ісламу, але в епоху Сефевідів воно процвітало ще більше. Місто відоме своїми килимами і мінеральними джерелами.

Підвісний міст Мешкіншехр довжиною 345 метрів, шириною 3 метри і заввишки 80 метрів, який був відкритий у 2015 році і вважається найбільшим в своєму роді в Західній Азії, також є одним із найпопулярніших туристичних маршрутів міста.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»