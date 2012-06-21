На італійське місто Сан-Ремо налетів водяний смерч. Відеозапис події оприлюднели в YouTube.
У результаті розгулу стихії постраждали три людини.
Водяний смерч утворився в морі недалеко від узбережжя курорту, а потім «пробігся» містом.
На італійське місто Сан-Ремо налетів водяний смерч. Відеозапис події оприлюднели в YouTube.
У результаті розгулу стихії постраждали три людини.
Водяний смерч утворився в морі недалеко від узбережжя курорту, а потім «пробігся» містом.
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