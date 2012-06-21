У портовому італійському місті Генуя трапилася жахлива катастрофа: обвалилася 200-метрова секція автомобільного мосту Моранді, який перетинав річку Польчевера. Понад 30 автомобілів впали із 45-метрової висоти. Деякі впали в річку, кілька застрягли в зруйнованих конструкціях.
Внаслідок обвалення загинули щонайменше 38 осіб, повідомила вчора поліція міста. Серед загиблих троє дітей 7, 12 та 13 років. «Остання офіційна цифра — 38, але ми припускаємо, що вона може збільшитися», — повідомила речниця поліції, передає Reuters. Окрім того, 16 людей було травмовано. Аварійні служби та рятувальники продовжують пошукові роботи.
Чотирисмуговий міст Моранді був дуже завантаженим. Його побудували в 1960-х роках на захід від центру Генуї. Його довжина перевищує кілометр, висота становить 90 метрів. Він проходить над будівлями та залізничними шляхами. У 2016 році міст було реконструйовано.
Серед імовірних причин обвалу ЗМІ та експерти називають сильну зливу під час робіт зі зміцнення споруди, удар блискавки в опору та зношення залізобетонних конструкцій. Видання Il Giornale пише, що можливою причиною став сильний дощ, який протягом кількох годин ішов у місті в день, коли трапилася трагедія. Агентство Reuters повідомило, що в момент катастрофи проводили роботи зі зміцнення фундаменту. Агентство ANSA також стверджує, що під час обвалення на мосту проходили роботи з технічного обслуговування і зміцнення перекриттів.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»