В Італії виявили «нігерійський штам» коронавірусу, його мутація стійка до вакцин. Про це заявив президент Італійської спілки вірусологів і директор мікробіологічної лабораторії Арнальдо Карузо.

«Вперше в Італії ми виявили штам, наділений мутаціями, проти яких нинішні вакцини можуть бути неефективними», – сказав Карузо.

Мутація була знайдена в північному районі Брешії.

В Італії коронавірусною інфекцією заразилося 2,9 мільйона осіб, одужали 2,4 мільйона, померли майже 100 тисяч жителів Апенін. Нині в Європі спостерігається ріст захворюваності на коронавірус.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»