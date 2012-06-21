В Італії виявили «нігерійський штам» коронавірусу, його мутація стійка до вакцин. Про це заявив президент Італійської спілки вірусологів і директор мікробіологічної лабораторії Арнальдо Карузо.
«Вперше в Італії ми виявили штам, наділений мутаціями, проти яких нинішні вакцини можуть бути неефективними», – сказав Карузо.
Мутація була знайдена в північному районі Брешії.
В Італії коронавірусною інфекцією заразилося 2,9 мільйона осіб, одужали 2,4 мільйона, померли майже 100 тисяч жителів Апенін. Нині в Європі спостерігається ріст захворюваності на коронавірус.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»