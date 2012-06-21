В Ізраїлі народилася теличка червоного кольору, яка згадується в епізоді священного писання іудаїзму – Торі, повідомили в єрусалимському інституті Храму. Про це пише британський таблоїд The Sun.
Для прихильників іудаїзму червона корова займає центральне місце в прогнозі «кінця часів». У матеріалі наголошується, що співробітники інституту Храму в Єрусалимі вже провели «ретельне обстеження» теляти.
У матеріалі наголошується, що в інституті кілька років тому започаткували програму, метою якої є виростити в Ізраїлі корову червоної масті. Згідно з цією програмою були використані заморожені ембріони великої рогатої худоби породи «ангус» червоної масті. Після чого цими ембріонами запліднювали місцевих корів, йдеться в матеріалі. Так, іудейські і християнські послідовники ортодоксального спрямування вірять, що після народження червоного теляти вони зможуть відновити третій єрусалимський храм на Храмовій горі.
На думку віруючих, народження червоної корови узгоджується з пророцтвом і означає наближення Апокаліпсису.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»