Рівень найбільшого озера Ізраїлю – Кінерет за липень знизився на 27 сантиметрів, повідомила Гідрологічна служба Управління водних ресурсів країни. На початку серпня служба опублікувала дані своїх останніх спостережень, звернувши увагу на те, що природні водні резервуари Ізраїлю різко зменшуються.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Гідрологічна служба уточнила, що минулий сезон дощів приніс Кінерет лише третину від середньостатистичної кількості опадів. На половину менше стало надходити в озеро води з природних джерел.
У результаті Кінерет стає солоним – вміст солі в озері збільшилася за останні 4 роки на 16%. А це загрожує використанню води з озера для сільськогосподарських потреб: квоти забору води з Кинерета ніколи не були такими низькими, як нині.
Людський фактор в незвичайному обміління Кинерета практично відсутній: завдяки переходу на опріснену морську воду Ізраїль майже повністю припинив відкачувати воду з озера. Уже кілька років поспіль споживання води з Кинерета скоротилося до 25 мільйонів кубометрів при середньому показнику 230 мільйонів кубічних метрів в минулому.
Ексклюзивним споживачем води з Кинерета залишається Йорданія, отримувала в останні роки по 50 мільйонів «кубів» на рік. Нещодавно ізраїльська компанія за погодженням з урядом проклала в сусідню державу нову трубу більшого діаметра. Було повідомлено, що, незважаючи на катастрофічне становище через чотири засухи поспіль, Ізраїль подвоїть поставки води з Кинерета в Йорданію.
Кінцевий пункт водної системи Кинерета і річки Йордану – Мертве море, воно теж міліє природним чином. У липні його рівень був нижчим за торішній на 96 сантиметрів, зазначає Гідрологічна служба.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ,
«Урядовий кур’єр»