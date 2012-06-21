Ізраїльські вчені дослідили шістдесят невеликих фрагментів таємничого стародавнього тексту сувоїв Мертвого моря і розшифрували 364-денний календар.
Фрагменти сувоїв змогли перекласти доктор Ешбаль Ратсон і професор Джонатан Бен-Дов, який займається біблійними дослідженнями у Хайфському університеті, інформує ВВС. Манускрипти написані спеціальним кодом, деякі фрагменти були меншими за 1 кв. см. Вчені розшифрували унікальний 364-денний календар, у якому є давні єврейські свята. Ратсон і Бен-Дов зазначили, що у сувоях описується два свята, не згадані в Біблії, але які є у кумранських сувоях: свята Нового вина та Нової олії. Дослідники кажуть, що ці дні є продовженням свята Шавуот, який «сьогодні святкують як день нового урожаю пшениці». У сувоях багато біблійних текстів, а також світські твори про життя у І й ІІ тисячоліттях до н.е. Вчені також виявили, що за стародавнім календарем люди відзначали перехід між сезонами. Історики уточнили, що розшифрувати сувої їм допомогли записи між рядками тексту. За допомогою цих нотаток вони виявили пропущені дати у календарі.
«Схоже, що людина, яка написала манускрипт, могла бути однією з очільників цієї спільноти, яка знала секретний шифр, але забула згадати про кілька свят, які святкувала громада», – зазначив Ратсон.
Перший сувій виявив у 1947 році молодий бедуїнський пастух, що шукав загублену вівцю у місцевості Кумран на північно-західному березі Мертвого моря. Колекція вважається найстарішою копією Біблії, яку будь-коли знаходили. Вона датована IV століттям до нашої ери.