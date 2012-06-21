При археологічних розкопках портового міста Кейсарія, археологам усміхнулася неймовірна знахідка, золотий скарб дев'ятого століття.
Золоті монети і прикраса, були заховані в колодязі біля будинку на глибині 1,5 метра.
Кругла ємність містила золоті динарії Єгипетського карбування і одну золоту сережку. Скарб був накритий керамічною кришкою і обгорнутий ганчіркою, щоб в горщик не потрапляла волога. Скарб зберігся чудово, хоч пролежав у схованці майже 1000 років.
Можливо, це були фінансові накопичення сім'ї, або власник скарбу міг бути заможним торгашем, який торгував із Візантією.
Поки залишається загадкою, чому власник не забрав свої статки, можливо під час захоплення міста хрестоносцями, власника скарбу вбили або його захопили в рабство.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»