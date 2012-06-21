Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Ізраїль може стати першою країною у світі, яка введе пероральну вакцину від COVID-19, заявив Надав Кідрон, генеральний директор фармацевтичної компанії Oramed, про це повідомляє The Jerusalem Post.

Компанія з березня працює з індійською компанією Premas Biotech над проєктом оральної вакцини від COVID-19, що базується на технології, розробленій медичним центром університету Хадасса в Єрусалимі.

Кідрон сподівається отримати дозвіл від Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю протягом найближчих тижнів на початок експериментальної фази з 24 добровольцями, які раніше не отримували вакцину проти COVID.

The Jerusalem Post повідомив, що в Європі Oravax Medical, до складу якого входять компанії Oramed та Premas Biotech, вже підготував тисячі капсул, готових бути доступними для Ізраїлю та інших країн.

Кідрон сказав, що нова вакцина, націлена на три структурні білки нового коронавірусу, на відміну від протеїну з одним шипом, на який спрямовані нинішні вакцини Moderna та Pfizer, «повинна бути набагато більш стійкою до варіантів COVID-19».

Він сказав, що переваги пероральної вакцини включають простоту транспортування та широкомасштабне розповсюдження.

Це може зробити його дуже придатним для розповсюдження в країнах третього світу.