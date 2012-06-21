Жителі неоліту, які поселилися в селі Тель-Хрейз (Tel Hreiz) побудували дамбу, щоб захистити поселення від підтоплення морем. Це найдавніша відома спроба людства боротьби з «глобальним потеплінням».
Тель-Хрейз заклали на березі Кармелю (сучасний Ізраїль), на висоті близько 3 метрів. Але через танення льодовиків рівень води піднімався приблизно на 4-7 мм на рік, тобто до 70 см протягом 100 років. Підйом був помітний і протягом життя людини – за цей час рівень моря збільшувався на 12-21 см. Крім того, шторми, які руйнували село, траплялися все частіше і частіше.
Жителі поселення вирішили не сидіти склавши руки, і побудували дамбу довжиною близько 100 метрів. Зводили її з річкових валунів, які приносили за кілометр чи два від села. Цікаво, що в сусідніх поселеннях схожих споруд немає. Дамба в результаті виявилася «відстрочкою на час»: море все-таки затопило село, і його довелося закинути.
Сучасне глобальне потепління дещо повільніше, ніж неолітичне: вважається, що в XXI столітті рівень моря буде підніматися на 1,7-3 мм на рік. Чи зможемо ми впоратися з наслідками? Або нам просто доведеться переселитися кудись вище, як і першим борцям з глобальним потеплінням? Питання поки залишається відкритим.
Розкопки в Тель-Хрейз проводила міжнародна експедиція: в ній брали участь співробітники Університетів Хайфи (Ізраїль) і Фліндерса (Австралія), Єврейського університету в Єрусалимі та Управління старовини Ізраїлю.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»