Співробітники Тель-Авівського університету вивчили зразки найдавніших давньоєврейських написаних текстів, виявлених у Самарії, столиці біблійного Ізраїлю, і зробили деякі висновки щодо авторів древніх текстів. Результати дослідження з'явилися на сторінках видання PLOS ONE.
Йдеться про рукописи, які були виконані чорнилом на глині. Їх знайшли понад століття тому при археологічному дослідженні Самарії (столиці біблійного царства Ізраїль) – загальна кількість стародавніх текстів перевищує 100. Це – найдавніша з відомих науці колекція єврейських письмових згадок.
Ці древні написи вчені вивчаються уже понад 100 років, проте дослідники все ще не прийшли до єдиної думки щодо таких базових характеристик, як походження і кількість авторів. Нове дослідження доводить, що у писань було як мінімум два учасники.
«Авторів текстів було як мінімум двоє, і вони були сучасниками. Місце походження написів – місто Самарія, а не одне з навколишніх сіл, як вважають деякі археологи», – розповідають вчені, відзначаючи, що зміст написів є утилітарним – це бюрократичні довідки, що містять інформацію про відвантаження олії і вина. Тобто, вид товару, ім’я людини, назва міста. Аналіз показав, що довідки були написані в першій половині сьомого століття до нашої ери – ймовірно, в період правління Єровоама II.
ДОВІДКА «УК»
Єровоам II (івр. ירבעם) — цар Ізраїльського царства у 781–742 р. до н. е., вважається останнім значущим царем північного царства Ізраїль.
Єровоаму II вдалося відновити старі кордони Ізраїля у найбільшій його протяжності. У той час сирійське царство було у занепаді. Тодішні пророки Осія та Амос голосно виступали проти беззаконня, що процвітало при спокійній внутрішньополітичній обстановці. Через Амоса Бог сповістив загибель що наближається для дому Єровоама та падіння царства ізраїльського (Ам. 7:9-11). Царювання Єровоама II тривало 41 рік (4 Цар 14:23). Після нього на престол вступив його син, Захарія, однак царював він лише 6 місяців, і незабаром після нього царство Ізраїльське було зруйноване ассирійськими царями Шульману-Ашаредом V і його наступником Шаррукіном II.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»