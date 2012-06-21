Ізраїльські археологи під час проведення розкопок біля міста Дімона виявили безліч крем'яних знарядь, які ніколи раніше в Ізраїлі не зустрічалися. Вони виконані в техніці, характерної для стародавніх жителів Африки.
Про відкриття з посиланням на заяву Ізраїльського управління старожитностей розповідає The Jerusalem Post. Дослідження доводить, що як мінімум 100 тисяч років тому пустелю Негев перетнули люди, що рухалися з Африки.
На це вказують артефакти, виявлені при розкопках недалеко від міста Дімони. Археологи виявили там безліч крем'яних знарядь, вирізаних в техніці «нубійського леваллуа». Такі знаряддя знаходили на території Африки, але ніколи раніше ніхто не стикалися з ними в Ізраїлі. Це відкриття пропонує нове розуміння маршруту, по якому наші предки йшли з Африки.
«Даний метод обробки каменів ототожнюється з сучасними людьми, які жили в Східній Африці 150-100 років тому і мігрували звідти по всьому світу, – йдеться в пресрелізі Ізраїльського управління старожитностей. – За останнє десятиліття на Аравійському півострові було виявлено чимало нубійских стоянок. Цей факт змусив багатьох вчених вважати, що в даному регіоні стався перехід сучасних людей з Африки. Стоянка біля Дімони, ймовірно, є найбільш північним місцем проникнення «індустрії леваллуа» звідтипозначається міграційний шлях з Африки в Саудівську Аравію і звідти, можливо, в пустелю Негев».
Так звана техніка леваллуа відрізняється унікальними характеристиками, тому сплутати з іншою технікою її неможливо. Це був досить складний метод обробки каменю, але він дозволяв контролювати розмір і форму інструменту.
Стародавні майстри робили радіальні відколи по краях, отримуючи дископодібну заготовку, що нагадує панцир черепахи. Потім з неї відколювали від одного до декількох знарядь, плоских з одного боку, що мали гострі ріжучі краї. Нерідко вони використовувалися як ножі і наконечники.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»