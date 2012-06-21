В результаті нового дослідження, проведеного Управлінням старожитностей Ізраїлю, був виявлений унікальний гніт, який використовується для освітлення ламп, що датуються Візантійським періодом близько 1500 років тому. Незважаючи на його невеликий розмір, його важливість така велика не тільки тому, що він був ідентифікований як гніт, так і тому, що далеко не всі такі гноти збереглися з тих часів.
Гніт був вперше досліджений в рамках комплексного дослідницького проекту з візантійським поселенням в Негеві, проведеного Університетом Хайфи і очолюваного професором Гаєм Бар-Озом і доктором Йотам Теппером. Доктор Теппер виявив знахідки, які ще не були опубліковані в ході розкопок, проведених в 1930-х роках американською експедицією Кольта на полігоні Негев в Шівте. Гніт був пізніше відправлений на експертизу.
«Схоже, що ця рідкісна знахідка збереглася завдяки сухому клімату в Негеві. Масляні лампи відігравали ключову роль у повсякденному житті в ті часи, освітлюючи будинки та громадські будівлі після заходу сонця. Лампи з кераміки або скла часто зустрічаються в археологічних розкопках, але знайти гніт давніх часів майже нереально. Це тому, що вони зроблені з органічних волокон, які зазвичай швидко розпадаються і зникають в грунті, а також тому, що вони такі маленькі і зазвичай поглинаються вогнем», – заявила Доктор Наама Сукеник. яка вивчала гніт.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»