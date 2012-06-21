Він був побудований майже 3 200 років тому

Залишки храму в стародавньому місті Лахіш, яке нині є частиною національного парку Тель-Лахіш, були виявлені приблизно в 40 кілометрах на північний захід від Єрусалиму. Це перший ханаанский храм, який археологи знайшли за останні 50 років. Розкопки проводилися під керівництвом археологів Йосефа Гарфінкеля з Єврейського університету (Єрусалим) і Майкла Хазел з Південного адвентистського університету (Теннессі, США). Дослідники натрапили на храм Бронзового століття вже на другий день розкопок, знявши верхні шари грунту.

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«Ймовірно, в цьому конкретному місці, де ми почали копати, сталася сильна ерозія і п'ять верхніх рівнів грунту були повністю видалені. Це було абсолютно несподівано», – каже Йосеф Гарфинкель.

Виявлений храм був побудований за зразком інших ханаанских храмів, знайдених у прилеглих стародавніх містах Асор, Мегіддо і Сихем. Передня частина храмового комплексу складалася з двох колон і двох веж, прохід від яких вів до великої зали. У внутрішньому святилищі були чотири несучі колони і кілька неотесаних мегар – вертикально поставлених каменів, які могли служити в якості образів богів. Храм Лахіш має рівну квадратну форму з декількома бічними кімнатами, що, як зазначають автори дослідження, типово для більш пізніх храмів, подібних до Храму Соломона.

Лахіш, побудований близько XVIII століття до нашої ери, був другим за важливістю містом у регіоні після Єрусалима, що неодноразово зазначалося в історичних джерелах. Храм приблизно відповідає часу, коли Ханаан – територія, яка охоплювала більшу частину сучасного Ізраїлю, Йорданії, південної Сирії і Лівану – управлялася Єгиптом. Про це свідчать знайдені прикраси у формі жуків-скарабеїв і срібний амулет із зображенням єгипетської богині Хатхор.

На місці розкопок археологи знайшли безліч різних артефактів: кераміку, бронзові котли, прикрашені леза кинджалів і сокир, наконечники стріл, декоративні прикраси, а також бронзові статуетки ханаанских богів Баала і Решефа.

«Статуетки богів ми знайшли в святому святих храму, де люди молилися їм і приносили пожертви», – розповідає Йосеф Гарфинкель.

Ще однією важливою знахідкою виявився осколок кераміки з написом на ханаанскій мові і найбільш раннім прикладом використання ханаанської і івритської літери «самех».

Ханаанські написи дуже рідкісні: за словами Гарфінкеля, за останні 30 або 40 років було знайдено лише кілька з них. Це відкриття особливо важливе, оскільки ханааненяни можуть бути авторами першого відомого людству алфавіту.

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«До цього була техніка клинопису у Месопотамії і система ієрогліфів в Єгипті. Але це були дуже складні методи письма з сотнями знаків, і тільки писарі, які навчалися роками, вміли читати і писати. Навпаки, ханаанский алфавіт був набагато простішим. Жителі Ханаану винайшли алфавіт, і він поширився по всьому світу від ханаанского і івриту до грецького і латині, а потім англійського алфафіту», – зазначає Гарфинкель.

За біблійними переказами, Лахіш був зруйнований Ісусом Навином і відновлений в епоху царя Соломона. Датування руйнування міста є предметом дискусій.

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Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»