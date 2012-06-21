В Єрусалимі під час розкопок у Національному парку Міста Давида археологи виявили жіночу обручку епохи Другого Храму.
Обручку з коштовним каменем виявили археологи управління старожитностей Ізраїлю при розкопках в Національному парку Міста Давида. Фахівці пояснили це тим, що як і в нинішній час, в давні часи жінки, мабуть, теж знімали обручки і прикраси перед купанням. І теж іноді забували їх.
На думку одного з учасників експедиції археолога Арі Леві, жінка зняла дорогу обручку, перш ніж скупатися в ритуальній ванні на Паломницькій дорозі в Єрусалим. Очевидно, потім вона попрямувала далі, забувши або загубивши прекрасу. Сталося це майже дві тисячі років тому.
Обручка, знайдена поряд з іншими артефактами, виявленими під час пошукових робіт, дозволяє вченим пов'язати історію однієї людини з побутом і звичками інших людей, а також пролити світло на історико-культурні особливості життя суспільства за часів Другого Храму (516 рік до н.е. –70 рік н.е.). Ритуальну ванну археологи знайшли вздовж старої утрамбованої дороги, що веде з басейну Шилоах до Храмової гори. Як вважають історики, вона була головною дорогою, якою єврейські паломники йшли до храму.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»