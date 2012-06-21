Ізраїльські археологи виявили на території Старого міста в Єрусалимі рідкісну бронзову монету часів повстання Шимона Бар-Кохби проти римлян, яка служила символом опору.
Як повідомляє The Jerusalem Post, ця монета є дуже рідкісною знахідкою. Всього відомо лише 22 тисячі монет, знайдених у Старому місті. Але ця монета виявилася лише четвертою, яка не тільки відноситься до періоду повстання іудеїв проти римлян під керівництвом Шимона Бар-Кохби, але і символізує його.
Це повстання спалахнуло близько 132 року нашої ери при імператорі Адріані після того, як римляни заснували колонію в цьому районі і звели на Храмовій горі своє святилище, присвячене богу Юпітеру. По суті, це була спроба відновлення єврейської державності. Але повстання було придушене в 136 році.
Головною метою повсталих було захоплення Єрусалиму, але підкорити це місто вони так і не змогли. Археологи вважають це так тому, що повстанці Бар-Кохбизахопивши місто викарбували невелику кількість монет. Одна з них і була знайдена. Причому попередня подібна знахідка була зроблена 40 років тому.
Головною особливістю, що робить цей артефакт вкрай рідкісним, є наявність на монеті двох написів. На одній стороні давньоєврейськими буквами написано слово «Єрусалим», а на іншій — «Другий рік свободи Ізраїлю». На монеті викарбувано зображення грона винограду і пальми, але це звичайні символи для монет Бар-Кохби.
Артефакт був виявлений в ході розкопок, проведених в Археологічному парку Вільяма Девідсона. Він розташований між Храмовою горою і містом Давида.
За словами археолога Дональда Цві Аріеля, за часів Бар-Кохби монети нерідко використовували не тільки як платіжний засіб, а й як інструменти пропаганди. Крім того, це був один із дієвих способів сповіщати громадян про важливі зміни, наприклад, про зміну правителя.
За його словами, саме тоді повстанці вперше за допомогою монет спробували заявити: «Ми тут, незалежна нація від римлян». Повстанці Бар-Кохби, ймовірно, вирішили застосувати цей досвід і також почали робити заяви за допомогою монет.
Відкритим поки що залишається питання про те, як і коли цей артефакт потрапив на територію Старого міста, до якого повстанці так і не дісталися. Аріель дав можливе пояснення. Воно полягає в тому, що цю монету туди в якості сувеніра приніс римський легіонер.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»