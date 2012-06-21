Ізраїльські археологи виявили неподалік від Тель-Авіва стоянку доісторичних людей, яку вони називають райським місцем для мисливців-збирачів, які жили там приблизно півмільйона років тому.
На місці розкопок між жвавою магістраллю і населеному ізраїльськими арабами містечку Джальджуліей виявлені сотні крем’яних сокир та інших предметів побуту, повідомляють іноземні ЗМІ.
За словами експертів, у той час в цьому місці протікала невелика річка, тут була пишна рослинність і водилося безліч тварин, що створювало ідеальні умови для життя доісторичних людей.
«Це виняткова знахідка, яка проливає світло на культуру раннього палеоліту в нашому регіоні. Схоже, що в районі Джальджуліі були дуже вдалі умови для стоянки – люди поверталися сюди знову і знову», – розповіли керівники розкопок Мааян Шемер і Ран Баркан. Мааян Шемер зазначила, що з цього періоду в Ізраїлі відомі тільки дві інші стоянки – одна на території кібуца Еяль, друга – в печері Кесем.