В Ізраїлі ветеринарний лікар на ім'я Рафі Бахалул, купаючись e Середземному морі, випадково виявив на піщаному дні таємничий артефакт, який був, імовірно, давньоєгипетською святинею.

Про відкриття розповідає «Урядовий кур'єр» з посиланням на ізраїльські ЗМІ. Рафі Бахалул зауважив незвичайний предмет під час ранкового купання і пірнув за ним на дно. Пізніше вчені встановили, що вік цього артефакту становить майже 3400 років. Він був виготовлений у Стародавньому Єгипті.

Спочатку це була плита із зображенням давньоєгипетської богині. Однак хтось зробив у ній отвір, після чого святиня, ймовірно, почала використовуватися в якості корабельного якоря.

Судячи з того, що артефакт глибоко осів у пісок, під водою якір пролежав багато років. Можливо, в останні десятиліття або навіть століття він був повністю прихований під шаром піску. Однак він був голий під час останнього шторму.

На думку археологів, такі якорі широко використовувалися в епоху бронзового століття на узбережжі Леванту, приблизно до 1200 року до нашої ери. Вони мали форму трапеції з закругленими кутами. Крізь просвердлений у верхній частині отвір просували мотузку.

У знайденому якорі немає нічого дивного. Однак археологи говорять, що їх дивує дуже висока для простого якоря якість матеріалу і зображення на ньому.

Дуже сумнівно, що древній муляр вирішив виготовити декоративний якір. Ймовірно, це був приклад стародавньої вторинної переробки. Можливо, плита була частиною барельєфу, що прикрашав якийсь храм у Стародавньому Єгипті.

Судячи з відмітин на краях, її відокремили від барельєфа за допомогою зубила, а потім перетворили в якір. Багатство прикраси говорить про те, що ця плита могла бути елементом декору і в царському палаці.

На ній зображено жінку – вчені ідентифікували її як богиню Сешат – староєгипетське божество писемності. Вчені з’ясували, що у Стародавньому Єгипті не було храмів, які були б присвячені тільки культу цієї богині. Однак її зображеннями прикрашали стіни інших великих святинь.

Зображення богині Сешат широко використовувалися для увічнення фараонів. Зокрема, з їх допомогою фіксували роки правління фараона і «документували» здобич, привезену з воєнних походів. Зображення Сешат використовувалися і при проєктуванні храмів фараонів.

«Вона була свого роду божественним писарем, бібліотекарем, зберігачем записів і інженером, – каже Ширлі Бен-Дор Евіан, куратор Музею Ізраїлю. – Ідентифікувати богиню також допомогли ієрогліфи, які супроводжують її образ. Збереглася тільки частина напису, яка перекладається як «пані будинку книг».

За стилем ієрогліфів вчені встановили, що плита була виготовлена приблизно в XV столітті до н.е., тобто в період правління XVIII династії фараонів, яка заснувала Нове царство. У цей час Стародавній Єгипет досяг піку своєї могутності і вів численні успішні військові кампанії.

Це говорить про те, що зображення Сешат могло в той час прикрашати один з численних царських барельєфів, які були встановлені в храмах по всьому Єгипту. Але що саме це був за храм, поки залишається загадкою.

«Все, що ми можемо сказати зараз – це те, що в якийсь момент храм був відремонтований, покинутий або зруйнований, а барельєф був визнаний застарілим, що дозволило повторно використовувати його елементи, – каже Бен-Дор Евіан. – Мабуть, все це відбулося ще в пізньому бронзовому столітті, тобто між XV і XII століттями до н.е., тому що в більш пізні періоди якорі виготовляли вже по-іншому».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»