Вчені з Університету Хайфи (Ізраїль) повідомили про відкриття таємничих трикутних знаків, що прикрашають стінки сотень стародавніх базальтових посудин епохи енеоліту.
Про відкриття повідомляє газета The Times of Israel. Йдеться про сотні базальтових посудин, які були виявлені на території Леванту – це загальна назва країн східної частини Середземномор'я.
За оцінками вчених, артефакти було створено в період між 4500 до 3900 рр. до н.е. Базальтовий посуд знайшли кілька років тому. Однак тільки зараз вчені звернули увагу на загадкові знаки у вигляді маленьких трикутників.
Вони були методично вирізані на поверхні посуду. Артефакти відправили на аналіз у лабораторію. До слова, ізраїльські вчені назвали таємничі знаки «кодом трикутника».
«Трикутники, мабуть, означали щось дуже важливе для людей того часу, – вважає Денні Розенберг з Університету Хайфи. – Вони всі однакового розміру. Чи існували якісь правила їх нанесення, невідомо. Для чого вони були призначені, ми теж поки що не знаємо».
Примітно, що багато візерунків було нанесено на внутрішніх стінках посуду. Вчені відзначають, що виготовлення базальтових чаш було дуже трудомістким. Обробляти кераміку було набагато простіше, дешевше і швидше.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»