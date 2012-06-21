Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Зважаючи на гостру потребу в дитячих садках, у місті Ізюм Харківської області, навіть з огляду на умови надзвичайної ситуації, спричиненої поширенням пандемії коронавірусу COVID-19, не стали відкладати «на потім» підготовку до відкриття нового дошкільного закладу.
Нині в Ізюмі дошкільною освітою в 10 дитсадках охоплено 1634 дітей з загальної кількості 2471 осіб віком до 6 років. Тож введення в дію ще одного закладу на 120 місць, за словами міського голови Валерія Марченка, дозволить суттєво покращити ситуацію з охопленням дошкільників освітою.
Згідно з проєктом реконструкції будівлі на вулиці Сумській, відведеної під ДНЗ, тут будуть відновлені зовнішні мережі водопостачання та водовідведення, укріплені перекриття та конструкції зовнішніх та внутрішніх стін. Також тут виконають утеплення фасадів, встановлять енергоощадні вікна та вхідні конструкції, автономну котельню на твердому паливі. На першому поверсі будівлі облаштують теплу підлогу, а вхід до закладу обладнають пандусом.
Не залишать без уваги і прилеглу до будівлі садка територію, яку упорядкують та озеленять, прокладуть асфальтові доріжки, тротуари та майданчики із фігурних елементів мощення.