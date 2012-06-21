Херсон став другим містом, де в ізоляторі тимчасового тримання запустили систему забезпечення прав затриманих (custody records). Вона передбачає електронну фіксацію всіх дій, що відбуваються із затриманими в ізоляторі тимчасового тримання. Така процедура забезпечує захищеність як затриманих, так і працівників поліції. Інтегрована система фіксує абсолютно всі дії по відношенню до затриманих під час їхнього перебування в поліції. Спеціально навчені інспектори з прав людини проводять бесіду з кожним затриманим. У custody records діє електронний документообіг, а відеофіксація триває 24/7. Така процедура забезпечує захищеність як затриманих, так і поліцейських. Поки що така система працює тільки в Херсоні та Дніпрі.
У презентації custody records взяли участь керівництво Управління забезпечення прав людини Національної поліції України, Головного управління Національної поліції в Херсонській області, представники Міжнародного фонду «Відродження», громадської організації «Експертний центр з прав людини», Української фундації правової допомоги та міжнародні партнери Нацполіції.
Заступник начальник Головного управління Національної поліції в Херсонській області Микола Вербицький зазначив, що впровадження цієї системи в херсонському ізоляторі тимчасового тримання ще на крок наблизило діяльність поліції Херсонщини до європейських стандартів. Відтепер, затримані та поміщені до ізолятора громадяни в повній мірі захищені від порушень їхніх прав.