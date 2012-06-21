Найбільший у світі літак-амфібія AG600 «Цзілун» пройшов льотні випробування, зробивши переліт з міста Чжухай провінції Гуандун в місто Цзінмень провінції Хубей. Про це повідомляє «Урядовий кур'єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
AG600 може бути використаний також для моніторингу морського середовища і вантажоперевезень. Його злітна маса становить майже 54 тонни, літак спроможний розвивати швидкість до 500 км/год з дальністю польоту до 4,5 тис. км і тривалістю перебування в повітрі до 12 годин. Довжина літака – 37 метрів, розмах крил – 38,8 метра.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»