Міністерство культури України, Національний історико-меморіальний заповідник і міжнародний меморіальний фонд «Бабин яр» підписали меморандум щодо спільного створення державного музею.
Про це повідомив директор Міжнародного меморіального фонду «Бабин Яр», виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України Йосиф Зісельс.
«Цей меморандум – перший в історії України і це спроба налагодити таке партнерство», – прокоментував він.
За його словами, держава вже виділила кошти на реставрацію будівлі майбутнього музею (приміщення колишньої контори Лук'янівського єврейського кладовища). В обов'язки ж фонду входить зовнішній і внутрішній пошук фінансування, розробка та створення сучасної концепції музею та, власне, участь в її реалізації.
Йосиф Зісельс також зазначив, що розробкою концепції, яку планується підписати найближчим часом, будуть займатися науковці та історики не тільки українські, а й зі Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю. Втілення її в життя буде тривати близько трьох років.
За його словами, йдеться "не про фінансування державою громадських проектів, а саме про паритетне партнерство".