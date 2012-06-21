У межах проекту «Змінимо країну разом» голова облдержадміністрації Юрій Гарбуз має намір створити на Луганщині «Парк миру», в якому буде відтворено архітектурні пам’ятки всіх областей України. «Ми плануємо відвести по два гектари землі для кожної з областей України, на яких буде побудовано макети знакових об’єктів для цих територій об’єктів. Але головна ідея — увічнити пам’ять синів України, які віддали життя за її незалежність на Луганщині», — заявив Юрій Гарбуз під час річної підсумкової прес-конференції.

Ідею вже підтримали на Львівщині та Тернопільщині. За словами Юрія Гарбуза, число жителів на підконтрольній території області досягло майже мільйона: 694,4 тисячі тих, хто в цих районах проживав і раніше, і майже 296,8 тисячі переселенців. «Вибір на користь України має ґрунтуватися, крім основних державно-правових і гуманітарних аспектів, на якісних дорогах, комфортних умовах навчання, лікування, дозвілля», — зазначив Юрій Гарбуз.

Щоб розв’язати проблему житла тих, кого життя змусило покинути домівки на тимчасово не підконтрольній території, будують дві багатоповерхівки в Рубіжному. Навесні буде розподілено перші 200 квартир для новоселів з числа вимушено переселених осіб та започатковане таке саме будівництво у Сєверодонецьку».

2018-й в області оголошено Роком доріг: 350 мільйонів гривень буде надано з державного бюджету на дороги місцевого значення і майже 250 мільйонів тут очікують отримати з держскарбниці на дороги державного значення. Окремо фінансуватимуть проекти дорожнього будівництва. На ремонт і утримання комунальних доріг кошти закладають і в місцевих бюджетах.

На підконтрольній частині Луганщини майже 20 тисяч хворих бореться з раком. Можливо, їхнє число більше, але потрібні профілактичні огляди, яких у сільській місцевості ніхто не проводив. З нового року в області таке обстеження зможуть пройти жителі найвіддаленіших сіл за допомогою спеціально обладнаних автолабораторій. Планують будівництво обласного онкологічного диспансеру.

Під час прес-конференції було названо цифри, якими область може пишатися: 90 спортивних нагород за дев’ять місяців 2017 року, широкомасштабний ремонт обласної дитячої лікарні, яка тепер розташована в Лисичанську, фактично відбудована споруда для евакуйованого обласного академічного музично-драматичного театру в Сєверодонецьку, зведення радіотелевізійної станції в Бахмутівці, яка дає змогу сигналу українських ЗМІ досягти тимчасово окупованих Луганська та Слов’яносербська. Але проблем на прифронтовій території ще більше.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»