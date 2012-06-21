Прокуратура Миколаївської області забезпечила демонтаж останнього пам’ятника Леніну у Миколаєві. Так, Миколаївська місцева прокуратура №1, за результатами опрацювання публікацій у ЗМІ розпочала досудове розслідування за фактом можливого розповсюдження символіки комуністичного тоталітарного режиму, а саме розміщення пам’ятника Леніну по вул. Спортивній, 13 у м. Миколаєві. У рамках розслідування встановлено, що на території колишньої «дачі Кудрявцева» розташований пам’ятник Леніну. Із залученням адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради пам’ятник демонтовано та передано на тимчасове зберігання до Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради. Досудове розслідування триває.
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