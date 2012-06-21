Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На миколаївському підприємстві здійснено ремонт багатоцільового буксиру «Маршал». Це судно — єдине в Україні, оснащене устаткуванням для ліквідації наслідків розливу нафти на воді. Як йдеться в сюжеті телекомпанії Суспільне, на підприємство буксир зайшов понад три місяці тому. За цей час спеціалісти відремонтували гвинтово-рульовий пристрій правого борту, провели повне обстеження і профілактику всіх систем судна.
Як зазначив технічний директор фірми-власника буксиру Микола Рослов, після виходу з Босфору трапилася аварія, зламався пристрій правого борту, тож судно змушене було йти до Миколаєва на одному двигуні, перехід затягнувся. Керівник компанії, фахівці якої провели основні ремонтні роботи, Сергій Бурковець, каже, що аналогічні буксири вже ремонтували, тому технічних проблем не виникало, адже на підприємстві в наявності все необхідне обладнання для виконання подібних робіт.
«Маршал» — багатофункціональний буксир вагою у 620 тонн, який не має обмежень щодо району плавання, швидкість складає 12 вузлів, має носову та кормову лебідки. Після ходових випробувань судно стане до роботи.