В Миколаєві створять70 еко-патрулів в рамках продовження проекту із сортування відходів у школах. Так, в місті розпочалася нова хвиля розвитку екологічної свідомості школярів. Продовжуючи всеукраїнський проект шкільного марафону роздільного збору відходів, вирішено зробити акцент на створені еко-патрулів в усіх школах міста. Важливою складовою стане те, що учні шкіл будуть самостійно адмініструвати проект: визначати, на що саме витрачати кошти, накопиченні завдяки зібраній вторинній сировині, проводити інформаційні кампанії серед своїх однолітків у школі, організовувати екологічні акції, покази кіно тощо.
Крім цього, з кінця вересня розпочинається масштабна підготовка до загальноміського конкурсу «Еко-рейтинг «Школа року 2019». Цьогоріч організатори підготували цікаві призи, серед яких є сертифікати на подорожі. «Для успішної реалізації проекту необхідна підтримка та якісна робота усіх учасників процесу. Це учні, директори шкіл, педагоги-координатори, завідуючі господарською частиною та підприємство, яке приймає вторинну сировину. Важливим елементом проекту є інформаційна компанія та заохочення всіх учасників процесу», – вважає Юлія Мархель, розробник та координатор всеукраїнського проекту, посол міжнародної організації «Let’s DoIt Foundation».
Як показав досвід, проект вже має позитивні результати. Крім зібраних коштів від продажу вторсировини, надто важлива й екологічна складова. За весь період реалізації ініціативи фактично вдалося врятувати близько 500 дерев і заощадити чимало ресурсів (води, електроенергії) за рахунок збору і подальшої переробки макулатури. Як зазначає менеджер одної із світових компаній, яка допомагає в реалізації проекту, Наталія Фесюн, – «сортування та повторна переробка твердих побутових відходів – цивілізована модель поводження з відходами, яка прийнята в 98% європейських країн. Вона вже довела свою ефективність та екологічність. Ми переконані, що в Україні ця система теж сприятиме вирішенню екологічних проблем».
Поки Миколаїв демонструє гарні здобутки у справі, адже виявився єдиним містом в Україні, де всі школи стали учасниками даного екологічного проекту.