В Миколаївській міській раді відбулося перше засідання робочої групи з розробки Концепції та програми розвитку річок і маломірного судноплавства у Миколаєві. До складу робочої групи увійшли представники депутатського корпусу, спортивних шкіл з вітрильного спорту, громадських організацій яхтсменів, човнових кооперативів і стоянок, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на річці, суднових ремонтно-будівельних підприємств, морських навчальних закладів, державних органів і служб, що регулюють дану галузь, заступники міського голови. Мета діяльності органу – розробка Концепції на п’ять років та програми на два роки. Також заплановано створення координаційної ради для забезпечення контролю за реалізацією підготовлених документів. За словами представника Громадської ради при Державній регуляторній службі України Валерія Вєтрова у розробці Концепції розвитку річкового судноплавства братиме участь широке коло фахівців, адже мають бути враховані інтереси всіх сторін. «Річка – це наша перевага, – зазначив він. – Перш за все, всі миколаївці повинні мати можливість відпочинку. Друге питання – розвиток вітрильного спорту, який є візитівкою міста. Третє – створення сприятливих умов для розвитку бізнесу». Робоча група підготувала звернення до Президента та Прем’єр-міністра України з проханням про перегляд нормативних актів, що регулюють сферу розвитку річок та маломірного судноплавства. Пропозиції від Миколаєва мають увійти до нової Морської доктрини України, розробку якої ініціював Президент України.
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