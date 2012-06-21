Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Сучасний спортмайданчик відкрили у дитячо-юнацькій спортивній школі «Комунарівець» міста Миколаєва. Бейсбол, вітрильний спорт, веслування на байдарках і каное, плавання – вихованці всіх без винятку відділень школи зміцнюватимуть фізичну форму на новенькому полі зі спеціальним трав’яним покриттям.
За словами начальника управління фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради Олега Машкіна, фінансування для будівництва сучасного спортивного об’єкту виділяли з міського бюджету в два етапи, протягом 2017-го та 2018-го років. Вартість майданчика склала близько півтора мільйони гривень.
Почесні гості вручили спортсменам спортивний інвентар та чимало інших подарунків. Бейсболістам придбали нові комплекти спортивної форми, бейсбольні м’ячі. Відділення веслування на байдарках та каное отримало новенький човен та рятувальні жилети, веслувальні дошки. Незабаром з-за кордону доставлять сучасний човен олімпійського зразку для вітрильного спорту.
Урочиста церемонія відкриття спортивного майданчика завершилася символічним перерізанням стрічки, а міському голові Олександру Сєнкевичу та юному спортсмену Роману Криленку надали право першого удару по м’ячу.