В Миколаєві підбили результати щорічного еко-проекту «Міські квіти. Літо-2018», організованого адміністрацією Заводського району. Мета конкурсу – спонукати колективи підприємств, шкіл, дитячих садочків та жителів міста прикрашати рідне місто, створюючи квітучі майданчики біля будівель. Переможців визначено в номінаціях «Квіти біля будинку», «Квіти на балконі», «Підприємство-сад», «Квіти біля школи», «Мій квітучий дитячий садок». Цього року у проекті взяла участь рекордна кількість учасників – 230 осіб. Всі вони отримали відзнаки та подарунки від міської влади, для них організовано яскраву концертну програму. А щорічний приз «Пам’яті Володимира Чайки» за перемогу в номінації «За багаторічний особистий внесок у благоустрій та озеленення рідного міста» в конкурсі «Квіти біля дому» отримала Валентина Осадчук. Адміністрація Заводського району Миколаєва висловила вдячність всім ініціативним, небайдужим жителям району, завдяки яким за цей час з’явилося багато чудових квітників і ландшафтів, створених ними.
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