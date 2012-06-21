Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Слідчі теруправління ДБР у місті Миколаєві за оперативного супроводження миколаївської поліції викрили та затримали злочинну групу, що здійснювала крадіжки дизельного палива з вантажівок та збувала його фізичним особам. Діяльність групи охоплювала територію Миколаївської, Одеської та Кіровоградської областей. У ході досудового розслідування з’ясувалось, що організатором злочинної групи є поліцейський одного з відділів поліції ГУНП в Миколаївській області. До складу групи також входять двоє колишніх працівників міліції, поліції та цивільна особа. Задокументовано причетність затриманих щонайменше до десяти епізодів крадіжок дизельного пального. Вилучено автомобілі, спеціальне обладнання для відкачування пального та балаклави. Наразі учасники злочинної групи затримані у порядку ст. 208 КПК України, тривають слідчі та інші процесуальні дії. Слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, розпочато кримінальне провадження за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою). Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України. У разі доведення вини учасникам злочинної групи загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.