В Міністерстві аграрної політики та продовольства України пройшла спільна нарада Міністра Віталій Коваля з Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - Міністром юстиції України Ольгою Стефанішиною, заступником Міністра економіки – торговим представником України Тарасом Качкою, а також представниками галузевих асоціацій та об’єднань. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Участь у засіданні також взяли перший заступник Міністра Тарас Висоцький заступник Міністра Оксана Осьмачко, керівники структурних підрозділів Міністерства.

Головна тема наради – майбутнє торгівлі з Європейським Союзом після завершення дії автономних торговельних преференцій 5 червня, формування подальшої політики у сфері аграрної торгівлі, зокрема, в межах статті 29 Угоди про асоціацію з ЄС.

«Позиція аграрного сектору України залишається незмінною. Ми підтримуємо прозору й справедливу торгівлю та партнерство, в якому збалансовано враховані інтереси як українських виробників, так і європейських фермерів. Консенсус щодо механізму регулювання експорту має бути досягнутий до кінця липня. Переговори тривають», – наголосив Віталій Коваль.

Ольга Стефанішина повідомила про перебіг переговорного процесу з Європейською Ккомісією щодо торгової політики з Україною.

«Україна та Європейська Комісія досягли принципових домовленостей щодо проміжного рішення в сфері торгівлі, яке вступить в силу після 5 червня та має на меті забезпечити безперервність експорту української продукції до ЄС. Обидві сторони погодились до кінця липня цього року визначитись зі сталим форматом торговельної співпраці. Наступні тижні будуть вирішальними для досягнення взаємовигідного та довгострокового рішення», – підкреслила Ольга Стефанішина.

Крім того, Міністр агрополітики відзначив, що Україна і ЄС мають бути рівноправними партнерами. Віталій Коваль підкреслив: Україна - не загроза ЄС, а можливість стати разом з нами сильнішими.

Міністр також подякував представникам агроасоціацій за аналітику та напрацювання в процесі формування єдиної позиції на переговорах з ЄС.