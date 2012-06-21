Уперше в історії незалежності Україна розпочала експорт освітніх послуг у Китай. Прорив забезпечив Київський національний університет технологій та дизайну, створивши разом з Технологічним університетом Цілу китайсько-український заклад вищої освіти Київський інститут Технологічного університету Цілу в місті Цзінань провінції Шаньдун. До нього на бакалаврат уже зараховано 224 студенти. Вибороти право бути першим КНУТД було дуже важко. Адже КНР залучає до співпраці лише найпрестижніші університети світу. На його території працює майже 100 спільних з іноземними партнерами навчальних закладів. Найбільше — зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини. Права бути рівним серед них КНУТД добився плідною роботою і визнанням його інноваційних напрацювань не лише в Україні, а й за кордоном. Не випадково міжнародні експерти назвали Київський національний університет технологій та дизайну 66-м поміж 100 найкращих дизайнерських шкіл світу. Його факультет біофармтехнологій займає 73-ту позицію серед фармацевтичних навчальних закладів.
— Навчальний процес у Китаї, — каже академік НАПН України ректор КНУТД Іван Грищенко, — забезпечують викладачі нашого університету за трьома спеціальностями: дизайн візуальних комунікацій, біотехнології та біоінженерія, хімічна інженерія. Наша співпраця з китайськими колегами полягає в тому, щоб поглиблювати інтеграцію двох університетів. Вона передбачає стажування китайських студентів у Києві, а наших — у місті Цзінань. Передбачено, що випускники зможуть отримувати подвійний диплом: України і Китаю.
Одним із чинників подолання китайської стіни була висока репутація студентів КНР, які закінчували Київський національний університет технологій та дизайну. Не випадково саме випускників КНУТД запросили взяти участь у конкурсі модельєрів, які готуватимуть форму для національної збірної Китаю на майбутніх зимових Олімпійських іграх 2022 року.
Микола ПЕТРУШЕНКО
для «Урядового кур’єра»