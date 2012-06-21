Пернатий динозавр мав довгу шию лебедя і гострі, як бритва кігті. Рептилія була з хвостом і дзьобом, повним зубів.
Halszkaraptor escuilliei жив на планеті приблизно 75 мільйонів років тому, виростав до розмірів дорослої гуски і вів земноводний спосіб життя. Він ходив на двох лапках, але використовував «крила» для водних маневрів. Цей динозавр родом з великої родини тероподів (всеїдних доісторичних рептилій), які пізніше, як вважають вчені, еволюціонували у птахів.
Італійські і французькі палеонтологи, досліджуючи скам'янілість з Монголії, спочатку вважали її фейком, настільки незвично вона виглядала. Однак потім вирішили, що особливості Халсцкораптора пояснюються способом життя земноводного хижака і характерні для водоплавних птахів.
Незвично добре збережений кістяк скам'янілості був виявлений в південній Монголії і незаконно вивезений з країни для продажу колекціонерам. Італійські палеонтологи купили рідкісний екземпляр у 2015 році, плануючи повернути його на батьківщину. Але перед поверненням – гарненько досліджувати.
Вчені з European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) в Греноблі (Франція) просканували скам'янілість, щоб створити 3-D реконструкцію доісторичної істоти. Вони виявили, що нервова петля в дзьобі рептилії нагадувала будову крокодилячої пащі, а сам монстр-лебідь, швидше за все, був хижаком.