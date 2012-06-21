Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
У Мукачеві на Закарпатті впроваджується запозичена з Литовської Республіки електронна освітня система, узгоджена з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. Завдяки цій системі вчителі позбудуться паперових журналів, а учні щоденників. Вона працюватиме з допомогою додатку на смартфоні, планшеті або ж комп’ютері.
Учні отримують на одній платформі все, що потрібно для навчання. Вони зможуть безперешкодно тримати контакт із своїми вчителями. Також у них є можливість отримувати навчальні матеріали, домашні завдання тощо.
Батьки ж зможуть контролювати успішність своїх дітей, відвідування уроків, бачити коментарі вчителів. Крім своєї дитини, батьки не зможуть бачити результати інших, а вносити зміни можна лише через адміністрацію школи.
Система контролю знань проходить тест від квітня, а впровадять її з початку наступного навчального року.