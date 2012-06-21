Жителі Нової Каховки, що на Херсонщині, відзначили 66-ту річницю міста. На головній площі відбулися народні гуляння, а народні самодіяльні колективи презентували свою творчість. Наймолодше місто Херсонщини привітали із днем народження голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, представники місцевої влади, а також делегація із міста Дрогобич Львівської області, яке нещодавно стало для Нової Каховки містом-побратимом. Про це під час виступу повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко, який зазначив що підписано угоду про співпрацю в економічній, науково-технічній та культурно-гуманітарній сферах з містом Дрогобич. Нова Каховка є одним із потужних промислових, торгівельних, спортивних і культурних центрів Херсонської області. Про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв та підкреслив, що саме в Новій Каховці реалізуються багато проектів з енергоефективності та енергонезалежності. Під час святкування для жителів та гостей міста відбувся урочистий захід «Нова Каховка – місто щастя, радості і миру!»
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