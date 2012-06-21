На черговому брифінгу, які в умовах воєнного стану за дорученням голови Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної проходитимуть щотижня, наголошували на посиленні безпекових заходів у регіоні. Силові структури області несуть службу в посиленому режимі. Про це повідомили представники керівництва УСБУ та ГУ Національної поліції в Харківській області.
«Посилено патрулювання пішими нарядами на території міста Харків та населених пунктів Харківської області, особливо прилеглих до кордону з Російською Федерацією. Для патрулювання та оперативних заходів щодоби залучено близько 1300 співробітників поліції», — розповів начальник управління превентивної діяльності ГУ НП у Харківській області Сергій Бірбасов. Він зазначив, що на в’їздах до всіх великих населених пунктів області створили мобільні пости поліції. Також залучили стаціонарні блокпости, які були створені в 2014 році. «На постах несуть службу співробітники поліції — для посилення контролю за безпекою дорожнього руху, проведення превентивних заходів, розкриття злочинів, пов’язаних із незаконним обігом зброї тощо. Працює 27 мобільних постів та стаціонарні пости навколо Харкова», — повідомив Сергій Бірбасов.
За словами військового комісара Харківського обласного військового комісаріату Юрія Калгушкіна, з області до військових частин України на навчальні збори вже відправлено першу групу військовозобов’язаних оперативного резерву першої черги. На початку грудня запрацювали штаби районів територіальної оборони та штаб територіальної оборони Харківської області.