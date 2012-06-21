Розроблено проект створення парку відпочинку «Почайна» в Оболонському районі. Столичні архітектори планують перетворити територію від проспекту Степана Бандери до станції метро «Петрівка» («Почайна») з виходом до Дніпра в сучасну зону відпочинку.
Територія для прогулянок містян складе майже 15 гектарів. Це буде пішохідно-велосипедний маршрут вздовж річки Почайна. Парк стане новим прикладом ландшафтної архітектури в місті, адже тут буде організовано простір для кожного відвідувача.
– Річка проходитиме через хрест, що символізуює хрещення Київської Русі. Тут також з’являться майданчики для спортивного розвитку підростаючого покоління. А родзинкою стане Затока Вовкувата. Ми спробуємо зберегти «дикість» території і одночасно перетворимо її в комфортний простір з доступом до води, – розповідає архітектор Валентин Уваров.