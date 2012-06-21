В Одесі почала працювати муніципальна система відеоспостереження «Безпечне місто». Ця система дозволяє цілодобово в автоматичному режимі фіксувати правопорушення, розпізнавати обличчя та автомобільні номери, а також визначати місцезнаходження будь-якого розшукуваного об'єкта.
Про це повідомляється на сайті міськради.
На сьогоднішній день до системи «Безпечне місто» підключені 562 камери, з яких 412 — це «SMART IP-камери». Останні мають високий дозвіл зйомки та підтримують можливість 32-кратного збільшення зображення.
Частина встановлених камер мають кут огляду до 360 градусів. Усі відеокамери керуються з єдиного центру обробки даних та працюють на основі єдиного програмного забезпечення.
Систему відеоспостереження у місті планують розширювати. У майбутньому подібне обладнання може з'явитися в торгових центрах, освітніх установах та лікарнях.
Також «Безпечне місто» планують використовувати для розвитку транспортної системи міста та модернізації системи оповіщення населення.