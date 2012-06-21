До дня Святого Миколая одесити, місцева влада та громадські організації готувалися заздалегідь. Поряд із символом Одеси — пам’ятником Дюку де Рішельє з’явився павільйон «Медівникові казки». Він діятиме протягом усіх Новорічних і Різдвяних свят. Проект фінансує міська рада, а втілює в життя команда кондитера-підприємця Світлани Бубликової.
Пані Світлану недарма називають «медівниковою феєю». Вона уславилася кількома кондитерськими шедеврами: тортом-картиною на одній із Гуморин і різдвяним пряничним містечком загальною вагою тонна(!) в місті Южному. Деякі з цих її досягнень вписано в Книгу рекордів України.
Нинішній проект теж досить амбітний. Протягом трьох попередніх днів на площі 18 квадратних метрів змонтували солодку композицію із символікою Одеси, метровою шоколадною ялинкою та інсталяцією з пряників, цукерок і сувенірних будиночків. Так Світлана Бубликова вкотре пішла на національний рекорд України.
Крім того, на честь свята Миколая маленьким одеситам роздадуть 3 тисячі випечених солодких сердець, розмальованих під тільняшки і прикрашених якорями. Протягом усіх свят у павільйоні діятимуть спеціальні фотозони, можна буде багато чим поласувати і придбати розписні пряники ручної роботи. До речі, для виготовлення такого пряника необхідно аж чотири дні: першого його випікають, другого — охолоджують, третього — глазурують і нарешті вкривають розписом.
Не така масова, але не менш креативна акція порадує одеситів: 5-й Фестиваль пряничних будиночків. Цього разу будиночки прикрашають за космічною тематикою, у дусі «Зоряних війн» або «Маленького принца». Останні три роки організатори — громадська організація «Про добро» співпрацює з благодійним фондом «Час добрих справ». Надані на виставку роботи виставлять на аукціон, а отримані кошти перерахують на лікування Петі Попаза.
«Вартість робіт різна, — розповідає менеджер проекту Наталя Василенко. — Багато залежить від розміру, особливостей декору. Торік вартість наших лотів коливалася від ста до тисячі гривень. Загалом же зібрали 25 тисяч гривень, які перерахували на лікування та післяопераційну реабілітацію двох дітей. Мені дуже приємно, що наш фестиваль вийшов за межі Одеси. Зовсім недавно я забирала роботи, які надійшли до нас із Харкова й Коломиї. Кілька років ми співпрацювали з Чернівцями, а нині вони в себе теж почали проводити подібний аукціон. Добрі справи варто поширювати». За традиціями доброчинця і чудотворця Святого Миколая.
Наталя ШЕВЧУК
для «Урядового кур’єра»