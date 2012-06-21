Доволі курйозний випадок трапився в одному із сіл Шосткинського району на Сумщині. 33-річний зловмисник, який разом із напарником вирішив обікрасти місцевий продовольчий магазин, несподівано… застряг у ґратах, оскільки розігнув їх не настільки широко, щоб вільно проникнути у приміщення.
Злодія помітили селяни і негайно повідомили поліцію. Правоохоронці прийшли на допомогу, визволивши невдаху з пастки. З огляду на те, що ні він, ні його напарник не встигли нічого вкрасти, правоохоронці вирішили обмежитися профілактичною розмовою. Однак це зовсім не подіяло на зловмисників, бо вже через добу обоє попалися на інших злочинах.
Той, що застряг у захисних ґратах, ухитрився серед білого дня в магазині поцупити перфоратор. Навіть крики продавчині, яка помітила намір зухвальця, не зупинили його. Вхопивши товар із прилавка, він кинувся навтьоки. Та знову не поталанило: неподалік магазину чергували працівники поліції. Вони й узяли невдаху ще тепленьким з електроінструментом.
А ось його 48-річний спільник того дня вирішив підзаробити іншим способом — відібрати сумочку в пенсіонерки. Але та, попри вік, не тільки вчинила активний опір, а й здійняла такий ґвалт, що його не могли не почути правоохоронці. Вони прийшли на допомогу і відразу затримали нападника.
Як повідомив начальник Шосткинського відділу поліції Валерій Строкач, обоє перебувають в ізоляторі тимчасового утримання і найближчим часом суд обере їм запобіжний захід. Стосовно злочинного дуету відкрито кримінальні провадження за ознаками ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України «Грабіж».
За повідомленням відділу комунікації поліції Сумської області, з’ясувалося, що молодший з підозрюваних перед цим провернув ще й шахрайську аферу. Користуючись довірою одного з приятелів, узяв мобільний телефон — буцімто подзвонити знайомій. Дзвонив чи ні — не відомо, але мобілки так і не повернув, а швиденько продав її випадковому перехожому. Тож стосовно нього відкрито ще одне кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 ККУ «Шахрайство». Обом зловмисникам загрожує позбавлення волі терміном від 4 до 6 років. Але вже за справжніми ґратами.