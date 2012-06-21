Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Співробітники Маріупольської місцевої прокуратури №2 внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).
Попередньо правоохоронці виявили подібний факт зловживання керівними посадами у одній із загальноосвітніх шкіл Кальміуського району Маріуполя, що призвів до незаконної передачі адміністрацією навчального закладу нежитлового приміщення площею 40 квадратних метрів фізичним особам без укладання договору про оренду. Як використовували згадане приміщення? Під час санкціонованого слідчим суддею огляду у одній з майстерень школи виявили підпільний цех для виготовлення меблів, в якому є всі необхідні інструменти, матеріали та чорнові записи про замовлення і обсяги виконаних робіт. На місці події продовжують працювати представники Кальміуського відділу поліції головного управління Національної поліції України в Донецькій області, які проводять першочергові слідчі дії, встановлюючи всі обставини скоєння правопорушення.