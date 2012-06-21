В англійському місті Бредфорд багато галасу наробила запроваджена однією школою заборона на «нездорові» харчі в запакованих удома шкільних обідах.
Згідно з новими правилами школи, Shirley Manor Primary Academy в Бредфорді, якщо в запакованих обідах учителі виявлять сосиски в тісті, то викликатимуть до школи батьків.
Стів Фраєр, у сина якого забрали сосиску, заявив, що це неправильно і що школа повинна навчати, а не повчати.
Інші, навпаки, хвалять школу за заохочення здорового підходу до харчування, пишуть автори коментарів у виданні Bradford Telegraph and Argus.
Шкільні правила вимагають, щоб учні показали свої запаковані обіди вчителям перед тим, як їх їсти.
В них сказано, що м'ясні пиріжки зі свининою, сосиски в тісті і ковбаски-пепероні не повинні входити до шкільного обіду. Забороняють правила і фруктові напої чи воду зі смаковими добавками.
Шкільна адміністрація вважає, що ці страви мають високий вміст солі і насичених жирів, а школа заохочує збалансоване харчування.
За словами пана Фраєра, в понеділок у його сина в школі забрали сосиску в тісті, яку йому повернули наприкінці дня.
«Натомість, йому дали сендвіч із шинкою, але він не любить шинку, тому він його не з'їв, а з'їв лише сухий бутерброд. І хто сказав, що це краще?»
Він додав: «Я як батько маю вирішувати, що може їсти моя дитина. Це не завдання школи. Школа не погоджується навіть на компроміс і не дозволяє нам прислати йому сосиску в тісті бодай раз або два на тиждень».
Директорка школи Гезер Лейсі каже, що більшість батьків підтримують цю заборону і від початку навчального року зросло число дітей, які приносять до школи здорові обіди.
Школи в Англії зобов'язані забезпечувати відповідність шкільних обідів урядовим стандартам здорового харчування, але кожна школа самостійно визначає власну політику щодо обідів, які учні приносять з дому.