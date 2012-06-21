В англійському місті Бредфорд багато галасу наробила запроваджена однією школою заборона на «нездорові» харчі в запакованих удома шкільних обідах.

Згідно з новими правилами школи, Shirley Manor Primary Academy в Бредфорді, якщо в запакованих обідах учителі виявлять сосиски в тісті, то викликатимуть до школи батьків.

Стів Фраєр, у сина якого забрали сосиску, заявив, що це неправильно і що школа повинна навчати, а не повчати.

Інші, навпаки, хвалять школу за заохочення здорового підходу до харчування, пишуть автори коментарів у виданні Bradford Telegraph and Argus.

Шкільні правила вимагають, щоб учні показали свої запаковані обіди вчителям перед тим, як їх їсти.

В них сказано, що м'ясні пиріжки зі свининою, сосиски в тісті і ковбаски-пепероні не повинні входити до шкільного обіду. Забороняють правила і фруктові напої чи воду зі смаковими добавками.

Шкільна адміністрація вважає, що ці страви мають високий вміст солі і насичених жирів, а школа заохочує збалансоване харчування.

За словами пана Фраєра, в понеділок у його сина в школі забрали сосиску в тісті, яку йому повернули наприкінці дня.

«Натомість, йому дали сендвіч із шинкою, але він не любить шинку, тому він його не з'їв, а з'їв лише сухий бутерброд. І хто сказав, що це краще?»

Він додав: «Я як батько маю вирішувати, що може їсти моя дитина. Це не завдання школи. Школа не погоджується навіть на компроміс і не дозволяє нам прислати йому сосиску в тісті бодай раз або два на тиждень».

Директорка школи Гезер Лейсі каже, що більшість батьків підтримують цю заборону і від початку навчального року зросло число дітей, які приносять до школи здорові обіди.

Школи в Англії зобов'язані забезпечувати відповідність шкільних обідів урядовим стандартам здорового харчування, але кожна школа самостійно визначає власну політику щодо обідів, які учні приносять з дому. 