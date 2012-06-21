Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Ще свіже в пам’яті недавнє весняне водопілля в Охтирці на Сумщині, яке завдало величезної шкоди ледь не половині місцевих мешканців, їхнім господарствам.
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Аби запобігти можливим неприємностям і лихові, у ці дня для підвищення водопропускної здатності з русла Охтирки до Ворскли на об’їздній дорозі розпочато будівництво двох споруд.
Зараз будівельники ведуть земляні роботи, аби потім прокласти труби для відведення великої води.
Тимчасово ця ділянка перекрита для руху транспорту.